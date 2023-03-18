ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти за добу тричі обстріляли Херсон із артилерії та "Градів": є поранені

Новость на русском →
Субота 18 березня 2023 07:52
Окупанти за добу тричі обстріляли Херсон із артилерії та "Градів": є поранені Фото: російські війська за добу тричі обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Проскудіна.

"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів потрапили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілів обласного центру троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше ми писали, що у Херсоні російські окупанти обстріляли медустанову. Росіяни знали, куди б'ють, оскільки снаряд прицільно скинули з безпілотника.

Також нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон із безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Херсон Херсонська область
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати