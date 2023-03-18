Російські війська атакували Херсонську область півсотні разів, є поранені

Російські війська за минулу добу 50 разів обстріляли територію Херсонської області. Через що дістали поранення двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 50 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області. Вони випустили 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників", - йдеться в повідомленні.

При цьому житлові квартали Херсона російські військові обстріляли 3 рази. Ворожі снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли дві людини дістали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

Також ми писали, що у Херсоні російські окупанти обстріляли медзаклад.

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