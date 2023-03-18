У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні сьогодні, 18 березня чують вибухи. Тим часом в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - інформують в мережі.

Тим часом офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті не надходило.

Нагадаємо, що російські війська за минулу добу 50 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників та поранивши двох людей.

Додамо, що окупанти за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

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