ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні лунають вибухи

Новость на русском →
Херсон, Субота 18 березня 2023 10:45
У Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні 18 березня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 18 березня чують вибухи. Тим часом в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - інформують в мережі.

Тим часом офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті не надходило.

Нагадаємо, що російські війська за минулу добу 50 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників та поранивши двох людей.

Додамо, що окупанти за минулу добу тричі обстріляли Херсон із використанням ствольної артилерії та РСЗВ "Град".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух воздушная тревога
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати