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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Суббота 18 марта 2023 10:45
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне 18 марта слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 18 марта, слышат взрывы. Тем временем в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - информируют в сети.

Между тем официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе не поступало.

Напомним, что российские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 237 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников и ранив двух человек.

Добавим, что оккупанты за минувшие сутки трижды обстреляли Херсон с использованием ствольной артиллерии и РСЗО "Град".

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Херсон Взрыв воздушная тревога
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