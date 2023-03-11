"У Херсоні лунають вибухи", - інформують в мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули три людини, ще п'ятеро поранені. Загалом ворог випустив по регіону 335 снарядів.

Також ми писали, що вчора путінські війська обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

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