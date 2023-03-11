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В Херсоне раздаются взрывы

Фото: в Херсоне 11 марта слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 11 марта раздаются взрывы. Официальных комментариев по ситуации в городе пока не поступало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"В Херсоне раздаются взрывы", - информируют в сети.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще пятеро ранены. В общей сложности враг выпустил по региону 335 снарядов.

Также мы писали, что вчера путинские войска обстреляли артиллерией Таврический микрорайон Херсона. В результате удара погиб 35-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ХерсонВзрыв