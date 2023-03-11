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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, Субота 11 березня 2023 10:33
У Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні 11 березня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 11 березня лунають вибухи. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки не надходило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"У Херсоні лунають вибухи", - інформують в мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули три людини, ще п'ятеро поранені. Загалом ворог випустив по регіону 335 снарядів.

Також ми писали, що вчора путінські війська обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

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