У Херсоні лунають гучні вибухи

"У Херсоні зараз гучно", - пишуть в мережі.

Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Зазначимо, що ранком Херсон теж чув вибухи.

Після чого стало відомо, що місто потрапило під артилерійський обстріл, а двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби отримали поранення.

Додамо, що минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область, через що одна людина отримала поранення.

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