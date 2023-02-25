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У Херсоні лунають гучні вибухи

Фото: в Херсоні лунають гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні вчергове за сьогодні повідомляють про вибухи. В місті досить "гучно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні зараз гучно", - пишуть в мережі.

Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Зазначимо, що ранком Херсон теж чув вибухи.

Після чого стало відомо, що місто потрапило під артилерійський обстріл, а двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби отримали поранення.

Додамо, що минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область, через що одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонВибух