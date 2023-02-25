Окупанти знову атакували Херсон: поранено двох рятувальників

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

"Через російські обстріли поранено двох працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Фахівці закривали OSB-листами вікна на Полтавській вулиці в Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазнали осколкових поранень, їх госпіталізували.

Оновлено 13:05.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляє, що через російський обстріл до лікарень потрапили троє місцевих жителів.