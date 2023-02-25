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Окупанти знову атакували Херсон: поранено двох рятувальників

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Херсон, Субота 25 лютого 2023 12:53
Окупанти знову атакували Херсон: поранено двох рятувальників Фото: окупанти знову атакували Херсон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку поранення отримали двоє працівників аварійно-рятувальної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

"Через російські обстріли поранено двох працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Фахівці закривали OSB-листами вікна на Полтавській вулиці в Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазнали осколкових поранень, їх госпіталізували.

Оновлено 13:05.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляє, що через російський обстріл до лікарень потрапили троє місцевих жителів.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область. Через ворожі атаки одна людина отримала поранення.

Також ми писали, що в ніч проти 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

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