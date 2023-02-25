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В Херсоне раздаются громкие взрывы

Фото: в Херсоне раздаются громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне в очередной раз сегодня сообщают о взрывах. В городе достаточно "громко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне сейчас громко", - пишут в сети.

Официальные источники пока не сообщают о ситуации в городе. Отметим, что утром Херсон тоже слышал взрывы.

После чего стало известно, что город попал под артиллерийский обстрел, а двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы получили ранения.

Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты 83 раза обстреляли Херсонскую область, из-за чего один человек получил ранения.

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ХерсонВзрыв