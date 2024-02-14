У Херсоні не ходять тролейбуси після нічних обстрілів: коли запустять

Тролейбуси у Херсоні зупинилися 14 лютого через нічні обстріли. Сьогодні рух електротранспорту обіцяють відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

Зазначається, що "Херсонобленерго" проводить аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків нічних ворожих обстрілів.

Через це у місті було знеструмлено контактні тролейбусні лінії і припинено рух електротранспорту. Роботи триватимуть з 9:00 до 14:00 сьогодні, 14 лютого.

Херсонська ОВА повідомила, що окупанти вночі обстріляли житлові квартали Херсона. На місцях влучань були пожежа та значні руйнування.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.