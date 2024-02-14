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В Херсоне не ходят троллейбусы после ночных обстрелов: когда запустят

Херсон, Среда 14 февраля 2024 12:21
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В Херсоне не ходят троллейбусы после ночных обстрелов: когда запустят Фото: в Херсоне не ходят троллейбусы после ночных обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Троллейбусы в Херсоне остановились 14 февраля из-за ночных обстрелов. Сегодня движение электротранспорта обещают возобновить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"Херсоноблэнерго" проводит аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий ночных вражеских обстрелов.

Поэтому в городе были обесточены контактные троллейбусные линии и приостановлено движение электротранспорта. Работы продлятся с 9:00 до 14:00 сегодня, 14 февраля.

Херсонская ОВА сообщила, что оккупанты ночью обстреляли жилые кварталы Херсона. На местах попаданий были пожар и значительные разрушения.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

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