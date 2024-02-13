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РФ вдарила прицільним вогнем по Херсону. Під ударом були медзаклади та житлові будинки (відео)

Вівторок 13 лютого 2024 16:06
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РФ вдарила прицільним вогнем по Херсону. Під ударом були медзаклади та житлові будинки (відео) Ілюстративне фото: РФ вдарила прицільним вогнем по Херсону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські терористи обстріляли Херсон вдень вівторка, 13 лютого. Під ударами знаходились житлові будинки та медичні заклади.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його даними, Росія почала обстрілювати Херсон близько 13:00.

"Цього разу під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади", - написав Мрочко.

За словами очевидців, вогонь по місту вівся прицільний, тому дивом обійшлося без жертв.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так у неділю, 11 лютого, російські військові від ранку обстрілювали Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей.

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Херсон Війна Росії проти України
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