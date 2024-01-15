У Херсоні чути вибухи. Росія атакує місто з лівого берега

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні наразі гучно! Ворог тривалий час атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега", - написав Мрочко.

Він попросив місцевих жителів зберігати спокій, пройти в укриття, або триматись далі від вікон.

У міста та області станом на 18:42 не оголошували про повітряну тривогу.

Удар по пункту "швидкої" під Херсоном

Російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. Спочатку повідомлялось, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють бригади рятувальників під час гасіння пожеж чи будівлі загонів ДСНС в Україні. Наприклад, 15 листопада 2023 року під обстріл потрапила й рятувальна бригада у Запорізькому районі, через що двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл. В цей ж день під обстріл потрапили рятувальники і під Херсоном. Вони приїхали гасити пожежу будинку після атаки російських військ у передмісті.

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