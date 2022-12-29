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У Херсоні чути вибухи: у мережі пишуть про артилерійський обстріл

Фото: у Херсоні чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вкотре за сьогодні пролунали вибухи. У мережі пишуть про артилерійський обстріл міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих чатів, Херсон знов під обстрілом ворожої артилерії. Після вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Зараз влада не коментує удари по місту.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову обстріляли Херсон. Ворожа ракета потрапила до обласного кардіологічного диспансеру, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Також 27 грудня внаслідок одного з обстрілів міста російськими військами було пошкоджено пологове відділення.

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