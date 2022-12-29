В Херсоне слышны взрывы: в сети пишут об артиллерийском обстреле

В Херсоне в очередной раз за сегодня прогремели взрывы. В сети пишут об артиллерийском обстреле города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных чатов, Херсон вновь под обстрелом вражеской артиллерии. После взрывов в регионе объявили воздушную тревогу.
В настоящий момент власти не комментируют удары по городу.
Напомним, сегодня оккупанты вновь обстреляли Херсон. Вражеская ракета попала в областной кардиологический диспансер, вследствие чего пострадали два человека.
Также 27 декабря в результате одного из обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение.
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