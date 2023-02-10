У Херсоні чути вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні ввечері, 10 лютого, знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram-канали.
Місцеві жителі повідомляють про прильоти. Офіційної інформації поки що не надходило.
Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 10 лютого обстрілюють узбережжя Херсона. Також було чути прильоти в Олешках.
Раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
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