У Херсоні чути вибухи

У Херсоні ввечері, 10 лютого, знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють про прильоти. Офіційної інформації поки що не надходило.

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 10 лютого обстрілюють узбережжя Херсона. Також було чути прильоти в Олешках.

Раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.