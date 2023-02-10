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В Херсоне слышны взрывы

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Херсон, Пятница 10 февраля 2023 23:23
В Херсоне слышны взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне вечером, 10 февраля, снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают о прилетах. Официальной информации пока не поступало.

Напомним, что российские войска в ночь на 10 февраля обстреливают побережье Херсона. Также были слышны прилеты в Олешках.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки есть погибшие и пострадавшие.

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