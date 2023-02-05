У неділю ввечері, 5 лютого, у Херсоні чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їх словами, відомо про кілька прильотів у передмісті міста.
Місцеві жителі також повідомляють про заграву за межею міста. Офіційної інформації наразі немає.
Вранці РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. На цей раз мішенню ворога стала будівля місцевого ліцею.
Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
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