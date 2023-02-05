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У Херсоні чути вибухи

Фото: вибухи пролунали у Херсоні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У неділю ввечері, 5 лютого, у Херсоні чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їх словами, відомо про кілька прильотів у передмісті міста.

Місцеві жителі також повідомляють про заграву за межею міста. Офіційної інформації наразі немає.

Вранці РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. На цей раз мішенню ворога стала будівля місцевого ліцею.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

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Херсон