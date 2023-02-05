В Херсоне слышны взрывы

По их словам, известно о нескольких прилетах в пригороде города.

Местные жители также сообщают о зареве за чертой города. Официальной информации пока нет.

Утром РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. В этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.

Как сообщалось, в Херсоне, начиная с утра, известно о взрывах уже дважды.

Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

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