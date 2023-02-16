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У Херсоні чути гучні вибухи

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Херсон, Четвер 16 лютого 2023 22:43
У Херсоні чути гучні вибухи Фото: У Херсоні чути гучні вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, у Херсоні було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики у Telegram.

"Херсон знов під обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ обстрілює з РСЗВ.

У місті та регіоні повітряна тривога не оголошувалась. При цьому офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.

Нагадаємо, що у Херсоні позавчора пізно ввечері, 14 лютого, було чути гучні вибухи.

Також раніше ми писали, що 13 лютого росіяни обстріляли будинки мирних мешканців селища Інгулець Херсонської області. Внаслідок обстрілів є жертва.

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