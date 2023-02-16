В Херсоне слышны громкие взрывы
Фото: В Херсоне слышны громкие взрывы (GettyImages)
В четверг, 16 февраля, в Херсоне были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики Telegram.
"Херсон снова под обстрелом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РФ обстреливает из РСЗО.
В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась. При этом официальных комментариев по взрывам также не поступало.
Напомним, что в Херсоне позавчера поздно вечером, 14 февраля, были слышны громкие взрывы.
Также ранее мы писали, что 13 февраля россияне обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец Херсонской области. В результате обстрелов есть жертва.
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