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В Херсоне слышны громкие взрывы

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Херсон, Четверг 16 февраля 2023 22:43
В Херсоне слышны громкие взрывы Фото: В Херсоне слышны громкие взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, в Херсоне были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики Telegram.

"Херсон снова под обстрелом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ обстреливает из РСЗО.

В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась. При этом официальных комментариев по взрывам также не поступало.

Напомним, что в Херсоне позавчера поздно вечером, 14 февраля, были слышны громкие взрывы.

Также ранее мы писали, что 13 февраля россияне обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец Херсонской области. В результате обстрелов есть жертва.

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