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У Херсоні було чути гучні вибухи

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Херсон, Середа 15 лютого 2023 01:39
У Херсоні було чути гучні вибухи Фото: вибухи у Херсоні було чути увечері 14 лютого (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні вчора пізно ввечері, 14 лютого, було чути гучні вибухи, про їхні причини поки що нічого не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики у Telegram.

У місті та регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Раніше 14 лютого окупанти завдали удару по медустанові Херсона.

"Двічі за день російська армія обстріляла одну з медустанов Херсону. Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти вчора вранці обстріляли медичний заклад у Херсоні. Внаслідок атаки в будівлі вибиті вікна.

Також раніше ми писали, що 13 лютого росіяни обстріляли будинки мирних мешканців селища Інгулець Херсонської області. Внаслідок обстрілів є жертва.

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