У Херсоні було чути гучні вибухи
У Херсоні вчора пізно ввечері, 14 лютого, було чути гучні вибухи, про їхні причини поки що нічого не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики у Telegram.
У місті та регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Раніше 14 лютого окупанти завдали удару по медустанові Херсона.
"Двічі за день російська армія обстріляла одну з медустанов Херсону. Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти вчора вранці обстріляли медичний заклад у Херсоні. Внаслідок атаки в будівлі вибиті вікна.
Також раніше ми писали, що 13 лютого росіяни обстріляли будинки мирних мешканців селища Інгулець Херсонської області. Внаслідок обстрілів є жертва.
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