У Херсоні було чути гучні вибухи

Фото: вибухи у Херсоні було чути увечері 14 лютого (Getty Images)

У Херсоні вчора пізно ввечері, 14 лютого, було чути гучні вибухи, про їхні причини поки що нічого не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики у Telegram.

У місті та регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Раніше 14 лютого окупанти завдали удару по медустанові Херсона. "Двічі за день російська армія обстріляла одну з медустанов Херсону. Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.