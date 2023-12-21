У Херсоні через обстріли РФ не курсують тролейбуси: коли чекати на відновлення руху

У Херсоні внаслідок нічного ворожого обстрілу було пошкоджено контактну мережу. У зв'язку із цим сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
"Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - зауважує Мрочко.
Відомо, що наразі фахівці КП "Херсонелектротранс" працюють над відновленням мережі.
"Найближчим часом пошкодження будуть усунені та 21 тролейбус вийде на свої маршрути", - повідомив Мрочко.
Оновлено 10.35. Відновлено рух 21 маршруту
За оновленою інформацією, працівникам КП "Херсонелектротранс" вдалося оперативно відновити контактну мережу.
"Наразі 21 тролейбус вийшов на лінії", - проінформував Мрочко.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Напередодні, у ніч на 20 грудня, російські терористи завдали масованої атаки по Херсону з РСЗВ і ударних дронів Shahed. Усі БпЛА були збиті нашими захисниками, однак деякі уламки все ж впали на житлові квартали. Внаслідок цього були пошкоджені три багатоповерхівки, дитячий садок, медзаклад, пошта, стоянка транспортного підприємства.
Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.
Пізніше в Організації об'єднаних націй засудили російські терористичні удари по складах з гуманітарною допомогою в місті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.