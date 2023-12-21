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У Херсоні через обстріли РФ не курсують тролейбуси: коли чекати на відновлення руху

Фото: у Херсоні 21 грудня не їздять тролейбуси (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Херсоні внаслідок нічного ворожого обстрілу було пошкоджено контактну мережу. У зв'язку із цим сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - зауважує Мрочко.

Відомо, що наразі фахівці КП "Херсонелектротранс" працюють над відновленням мережі.

"Найближчим часом пошкодження будуть усунені та 21 тролейбус вийде на свої маршрути", - повідомив Мрочко. 

Оновлено 10.35. Відновлено рух 21 маршруту

За оновленою інформацією, працівникам КП "Херсонелектротранс" вдалося оперативно відновити контактну мережу.

"Наразі 21 тролейбус вийшов на лінії", - проінформував Мрочко.

Російські обстріли Херсона

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Напередодні, у ніч на 20 грудня, російські терористи завдали масованої атаки по Херсону з РСЗВ і ударних дронів Shahed. Усі БпЛА були збиті нашими захисниками, однак деякі уламки все ж впали на житлові квартали. Внаслідок цього були пошкоджені три багатоповерхівки, дитячий садок, медзаклад, пошта, стоянка транспортного підприємства.

Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Пізніше в Організації об'єднаних націй засудили російські терористичні удари по складах з гуманітарною допомогою в місті.

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Херсон