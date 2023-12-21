У Херсоні через обстріли РФ не курсують тролейбуси: коли чекати на відновлення руху

Російські обстріли Херсона

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Напередодні, у ніч на 20 грудня, російські терористи завдали масованої атаки по Херсону з РСЗВ і ударних дронів Shahed. Усі БпЛА були збиті нашими захисниками, однак деякі уламки все ж впали на житлові квартали. Внаслідок цього були пошкоджені три багатоповерхівки, дитячий садок, медзаклад, пошта, стоянка транспортного підприємства.

Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Пізніше в Організації об'єднаних націй засудили російські терористичні удари по складах з гуманітарною допомогою в місті.

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