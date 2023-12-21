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В Херсоне из-за обстрелов РФ остановились троллейбусы: когда ждать возобновления движения

Фото: в Херсоне 21 декабря не ездят троллейбусы (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Херсоне в результате ночного вражеского обстрела была повреждена контактная сеть. В связи с этим сегодня нет возможности вывести троллейбусы на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Сообщаем, что в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего сегодня нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - отмечает Мрочко.

Известно, что специалисты КП "Херсонэлектротранс" работают над восстановлением сети.

"В ближайшее время повреждения будут устранены и 21 троллейбус выйдет на свои маршруты", - сообщил Мрочко.

Обновлено 10.35. Возобновлено движение 21 маршрута

Согласно с обновленной информацией, работникам КП "Херсонэлектротранс" удалось оперативно восстановить контактную сеть.

"В настоящее время 21 троллейбус вышел на линии", - проинформировал Мрочко.

Российские обстрелы Херсона

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Накануне, в ночь на 20 декабря, российские террористы нанесли массированную атаку по Херсону с РСЗО и ударных дронов Shahed. Все БПЛА были сбиты нашими защитниками, однако некоторые обломки все же упали на жилые кварталы. В результате были повреждены три многоэтажки, детский сад, медучреждение, почта, стоянка транспортной компании.

Ранения получили девять человек, среди которых четверо детей.

Позже в Организации объединенных наций осудили российские террористические удары по складам с гуманитарной помощью в городе.

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Херсон