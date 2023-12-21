В Херсоне из-за обстрелов РФ остановились троллейбусы: когда ждать возобновления движения

Российские обстрелы Херсона

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Накануне, в ночь на 20 декабря, российские террористы нанесли массированную атаку по Херсону с РСЗО и ударных дронов Shahed. Все БПЛА были сбиты нашими защитниками, однако некоторые обломки все же упали на жилые кварталы. В результате были повреждены три многоэтажки, детский сад, медучреждение, почта, стоянка транспортной компании.

Ранения получили девять человек, среди которых четверо детей.

Позже в Организации объединенных наций осудили российские террористические удары по складам с гуманитарной помощью в городе.

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