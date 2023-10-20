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У Херсоні через обстріл Росією житлових кварталів почалась пожежа

Ілюстративне фото: у Херсоні через обстріл Росією житлових кварталів почалась пожежа (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни в черговий раз завдали удару по житлових кварталах міста Херсон. В результаті цього почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

За його даними, російські військові обстріляли Корабельний район Херсона. Там почалась пожежа в одному з будинків.

"Ворог обстріляв житлові квартали. Загорівся будинок. Наразі пожежа ліквідована. Про постраждалих інформація відсутня", - написав Мрочко.

Він нагадав що у місті та області о 20:00 починає діяти комендантська година, тому варто обмежити своє пересування вулицями.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, нещодавно у Херсоні пролунали вибухи. Після чого стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.

В результаті обстрілу Херсону постраждали троє людей.

Також російські загарбники завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

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ХерсонВійна Росії проти України