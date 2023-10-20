В Херсоне из-за обстрела Россией жилых кварталов начался пожар

Россияне в очередной раз нанесли удар по жилым кварталам города Херсон. В результате начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
По его данным, российские военные обстреляли Корабельный район Херсона. Там начался пожар в одном из домов.
"Враг обстрелял жилые кварталы. Загорелся дом. Пожар ликвидирован. О пострадавших информация отсутствует", - написал Мрочко.
Он напомнил, что в городе и области в 20:00 начинает действовать комендантский час, поэтому стоит ограничить свое передвижение по улицам.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Да, недавно в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.
В результате обстрела Херсона пострадали три человека.
Также российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.
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