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У Херсоні через нічний обстріл росіян згоріло десять маршруток

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 10:23
У Херсоні через нічний обстріл росіян згоріло десять маршруток Фото: у Херсоні під час обстрілу згоріло десять маршруток (скрин відео)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська в ніч на понеділок, 19 червня, обстріляли автопідприємство в Херсоні. Загорілося десять маршруток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.

"Херсонщина. Російські терористи здійснили обстріли цивільних об‘єктів. Була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів", - написав він.

Єрмак також оприлюднив відео пожежі на автопідприємстві.

Як заявив під час телемарафону керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, російські війська о 3 годині ранку 19 червня обстріляла Херсон, влучивши у дві автозаправні станції в різних районах міста та територію автопідприємства. За його словами, постраждалих немає.

"Спочатку був обстріл Корабельного району, влучили по автозаправній станції, будинки також обстрілювали", - сказав він. Потім обстрілювали район, який поблизу від центру. "Влучили ще по одній заправці, вона загорілась, також - по автопідприємству, там автобуси загорілися. Відомостей про постраждалих поки немає", - додав Толоконніков.

Ситуація у Херсоні

Російські війська постійно обстрілюють звільнений від окупантів Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.

Зокрема, обстріли продовжувалися під час евакуації населення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Тільки за 17 червня росіяни випустили по Херсонській області 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та безпілотників. По Херсону вони випустили 29 снарядів.

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