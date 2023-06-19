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В Херсоне во время ночного обстрела россиянами сгорело десять маршруток

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 10:23
В Херсоне во время ночного обстрела россиянами сгорело десять маршруток Фото: в Херсоне во время обстрела сгорело десять маршруток (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Российские войска в ночь на понедельник, 19 июня, обстреляли автопредприятие в Херсоне. Загорелось десять маршруток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Херсонщина. Российские террористы совершили обстрелы гражданских объектов. Был ликвидирован пожар 10 маршрутных автобусов", - написал он.

Ермак также обнародовал видео пожары на автопредприятии.

Как заявил во время телемарафона руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, российские войска в 3 часа утра 19 июня обстреляли Херсон, попав в две автозаправочные станции в разных районах города и территорию автопредприятия. По его словам, пострадавших нет.

"Сначала был обстрел Корабельного района, попали по автозаправочной станции, дома также обстреливали", - сказал он. Затем обстреливали район, который вблизи центра. "Попали еще по одной заправке, она загорелась, также - по автопредприятию, там автобусы загорелись. Сведений о пострадавших пока нет", - добавил Толоконников.

Ситуация в Херсоне

Российские войска постоянно обстреливают освобожденный от оккупантов Херсон и область. Россияне избивают по жилым домам и другим гражданским объектам по тяжелому вооружению.

В частности, обстрелы продолжались при эвакуации населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Только за 17 июня россияне выпустили по Херсонской области 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников. По Херсону они выпустили 29 снарядов.

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