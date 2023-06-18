Росіяни випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: є жертва та поранені

Російські війська за минулу добу, 17 червня, 68 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога є жертви та четверо постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни за добу випустили по Херсонській області 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та безпілотників. По Херсону окупантами випустили 29 снарядів.

Російські боєприпаси влучили у житлові квартали. Через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо отримали поранення, серед них одна дитина.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.

Зокрема, вчора армія РФ керованими бомбами обстріляла Херсонську область. В результаті ворожої атаки постраждало троє людей.

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