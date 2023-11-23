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У Херсоні через черговий обстріл РФ постраждали діти. Їх доставили до лікарні

Четвер 23 листопада 2023 18:13
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У Херсоні через черговий обстріл РФ постраждали діти. Їх доставили до лікарні Ілюстративне фото: у Херсоні через черговий обстріл РФ постраждали діти (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація в черговий раз обстріляла Херсон. В результаті цього постраждали дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ХЕрсонської ОДА Олександра Прокудіна.

За його даними, в результаті обстрілу постраждали 15-річний хлопчик та його 11-річна сестра.

"У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес", - пише Прокудін.

Він зауважив, що діти були оперативно доставлені у лікарню. Зараз вони знаходяться у надійних руках херсонських лікарів. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області під своїм контролем. Це дозволяє їм бити по населених пунктах правого берега за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб.

Внаслідок таких постійних атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі регіону.

Вже сьогодні, 22 листопада, вранці стало відомо, що внаслідок чергового удару по Херсону одна людина загинула. Ще семеро - отримали поранення.

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