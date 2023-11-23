В Херсоне из-за очередного обстрела РФ пострадали дети. Их доставили в больницу
Российская Федерация в очередной раз обстреляла Херсон. В результате этого пострадали два ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По его данным, в результате обстрела пострадали 15-летний мальчик и его 11-летняя сестра.
"У старшего – травмированная голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс", - пишет Прокудин.
Он отметил, что дети были оперативно доставлены в больницу. Сейчас они находятся в надежных руках херсонских врачей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Обстрелы Херсона и области
Напомним, российские оккупанты продолжают удерживать левобережье Херсонской области под своим контролем. Это позволяет им бить по населённым пунктам правого берега с помощью артиллерии и управляемых авиационных бомб.
В результате таких постоянных атак гибнут и ранятся мирные жители региона.
Уже сегодня, 22 ноября, утром стало известно, что в результате очередного удара по Херсону один человек погиб . Еще семеро – получили ранения.
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