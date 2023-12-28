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В Херсоні частково зникло світло: в чому причина

Четвер 28 грудня 2023 19:00
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В Херсоні частково зникло світло: в чому причина Фото: в Херсоні частково зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок російського обстрілу у Херсоні частково зникло енергопостачання. Час відновлення не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Після чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ частково зникла електрика", - пише Мрочко.

Варто додати, що перед цим начальник Херсонської МВА попереджав про те, що у Дніпровському районі міста чутно вибухи. Прибережна зона перебуває під ворожим обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя. Також він заявив про ризик повторної атаки ворога.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби терористи здійснили 80 ударів по території регіону. Загалом було випущено 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, а також медичну установу у Бериславі.

Внаслідок російської агресії вчора загинув цивільний. Ще шестеро людей отримали поранення.

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