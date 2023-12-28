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В Херсоне частично исчез свет: в чем причина

Четверг 28 декабря 2023 19:00
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В Херсоне частично исчез свет: в чем причина Фото: в Херсоне частично исчез свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российского обстрела в Херсоне частично исчезло энергоснабжение. Время восстановления не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"После очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск частично исчезло электричество", - пишет Мрочко.

Стоит добавить, что перед этим начальник Херсонской ГВА предупреждал о том, что в Днепровском районе города слышны взрывы. Прибрежная зона находится под вражеским обстрелом с временно оккупированного левобережья. Также он заявил о риске повторной атаки врага.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки террористы нанесли 80 ударов по территории региона. В общей сложности было выпущено 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также медицинское учреждение в Бериславе.

В результате российской агрессии вчера погиб гражданский. Еще шесть человек получили ранения.

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