У Херсоні частково зникло світло через російські обстріли

"У зв'язку з ударами армії РФ були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів", - написав він.

Янушевич зазначив, що наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів.

РБК-Україна писало, що сьогодні у Херсоні пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти" по житлових будинках.

При цьому 16 січня росіяни обстріляли територію Херсонської області 102 рази.

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