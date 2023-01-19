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В Херсоне частично пропал свет из-за российских обстрелов

Иллюстративное фото: в Херсоне частично пропал свет из-за российских обстрелов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 19 января, в Херсоне частично пропала электроэнергия из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В связи с ударами армии РФ были отключены от электроснабжения более 15 000 абонентов", - написал он.

Янушевич отметил, что сейчас идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей.

РБК-Украина писала, что сегодня в Херсоне раздались взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах" по жилым домам.

При этом 16 января россияне обстреляли территорию Херсонской области в 102 раза.

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