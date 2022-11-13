У Херсоні частково відновлено мобільний зв'язок: де працює

У деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного зв'язку. У центрі міста вже доступний зв'язок та інтернет LTE від "Київстар".

Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Підключено зв'язок "Київстар" до центру міста, прямо на площі перед будівлею ОВА. Вперше зв'язок від "Київстару". Скидаю вам це повідомлення через LTE", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, що 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

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