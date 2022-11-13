UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні частково відновлено мобільний зв'язок: де працює

Фото: (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

У деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного зв'язку. У центрі міста вже доступний зв'язок та інтернет LTE від "Київстар".

Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Підключено зв'язок "Київстар" до центру міста, прямо на площі перед будівлею ОВА. Вперше зв'язок від "Київстару". Скидаю вам це повідомлення через LTE", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, що 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївстарХерсон