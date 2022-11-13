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В Херсоне частично восстановлена мобильная связь: где работает

Фото: (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

В деоккупированном Херсоне восстановлена работа мобильной связи. В центре города уже доступны связь и интернет LTE от "Киевстар".

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Подключена связь "Киевстар" к центру города, прямо на площади перед зданием ОВА. Впервые связь от "Киевстара". Сбрасываю вам это сообщение через LTE", - отметил Янушевич.

Напомним, что 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

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КиевстарХерсон