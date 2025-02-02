Росіяни завдали авіаудари по Херсону: атаковано житлові квартали, є постраждалі

У неділю, 2 лютого, російські війська завдали авіаудар по місту Херсон. Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочко і канал глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Орієнтовно о 16:00 по центральній частині Херсона прилетіла російська керована авіаційна бомба. Удар прийшовся по житловій забудові", - йдеться у повідомленні ОВА.

Водночас Роман Мрочко зазначив, що Херсон "здригнувся від авіаударів, які ворог цинічно наносив по житлових кварталах", що говорить про більше, ніж один приліт по місту

"На щастя, ніхто не загинув, але є поранені і є суттєві руйнування цивільної інфраструктури. Дякуємо медикам, поліцейським, рятувальникам, комунальникам, які оперативно прибули на місце чергової атаки російських терористів. Усім постраждалим буде надана комплексна допомога.", - додав він.

Прокудін уточнив, що станом на 18:23 відомо про двох постраждалих через атаку ворожої авіації.

Зокрема, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона внаслідок атаки отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.

Ще одну потерпілу - 46-річну мешканку Херсону - дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї - вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.

Оновлено о 19:06

У ДСНС поінформували, що їх фахівці обстежили приміщення, яке опинилося під ударом РФ. Під завалами було виявлено жінку.

"Надзвичайникам знадобилося близько однієї години, щоб дістати постраждалу. Під час рятувальної операції вони постійно говорили з жінкою, щоб та залишалася у свідомості. На щастя, операція порятунку пройшла успішно, постраждалу передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Ще двох людей врятували з приміщень, які були зруйновані вибуховою хвилею. Їм теж надається медична допомога. Всього врятовано наразі три людини.