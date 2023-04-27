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У Херсоні були чутні вибухи

Фото: у Херсоні були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні вночі, 27 квітня, було чутно вибухи, повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі подальших вибухів жителям міста рекомендують пройти в укриття, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що у Херонській області було запропоновано евакуювати жителів села Кізоміс. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

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