В Херсоне были слышны взрывы

В Херсоне сегодня ночью, 27 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. В случае дальнейших взрывов жителям города рекомендуют проследовать в укрытия, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".
Напомним, что в Херсонской области было предложено эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.
В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.
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