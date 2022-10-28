UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні біля захопленої будівлі поліції спалахнула пожежа (відео)

Фото: у Херсоні біля будівлі окупаційної "поліції" спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю вдень, 28 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні біля захопленої будівлі поліції спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, пожежа сталася на закритій стоянці біля будівлі окупаційної "поліції". Також місцеві повідомляють про вибухи.

На кадрах відео, що опублікували місцеві паблики, видно, що на парковці горять кілька машин. Кому саме вони належать - поки що незрозуміло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти в Херсоні закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.

Крім того, ми писали, що окупанти посилили фільтрацію у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонокупантиПожежа