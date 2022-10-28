RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар (видео)

Фото: в Херсоне возле здания оккупационной "полиции" вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу днем, 28 октября, во временно оккупированном Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, пожар произошел на закрытой парковке возле здания оккупационной "полиции". Также местные сообщают о взрывах.

На кадрах видео, которое опубликовали местные паблики, видно, что на парковке горит несколько машин. Кому именно они пренадлжат - пока непонятно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсоне закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

Кроме того, мы писали, что оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонокупантиПожар