В Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар (видео)

В пятницу днем, 28 октября, во временно оккупированном Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По предварительным данным, пожар произошел на закрытой парковке возле здания оккупационной "полиции". Также местные сообщают о взрывах.
На кадрах видео, которое опубликовали местные паблики, видно, что на парковке горит несколько машин. Кому именно они пренадлжат - пока непонятно.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсоне закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.
Кроме того, мы писали, что оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.
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