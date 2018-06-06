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У Херсоні затримали розповсюджувача кокаїну

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 22:15
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Поліцейські вилучили у чоловіка 15 доз "важкого" наркотику та понад 3 тисячі доларів

У Херсоні поліцейські затримали розповсюджувача кокаїну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, поліцейські вилучили у чоловіка 15 доз "важкого" наркотику та понад 3 тис. доларів. Сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

"Наркозбувальник використовував високий рівень конспірації та старанно "замітав" сліди, тому викрити його було дуже непросто. З клієнтами він домовлявся через смс-повідомлення, а кокаїн зберігав у спеціально облаштованій схованці в стіні у власному помешканні,"- повідомив заступник начальника ГУНП в Херсонській області Микола Цап.

Повідомляється, що оперативники вилучили 15 грам кокаїну, розфасованого по дозах, та понад 3 тис. доларів, отриманих від злочинної діяльності. Вилучені речові докази направлені на дослідження.

 
Фото: вилучені наркотики та кошти 
 

Також оперативники встановлюють канал надходження наркотиків, відпрацьовують зв’язки чоловіка.

Сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в сумі 352 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вчора у Києві поліцейські затримали двох організаторів нарколабораторії.

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Теги публікації: Херсон, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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