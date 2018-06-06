У Херсоні затримали розповсюджувача кокаїну

Поліцейські вилучили у чоловіка 15 доз "важкого" наркотику та понад 3 тисячі доларів

У Херсоні поліцейські затримали розповсюджувача кокаїну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, поліцейські вилучили у чоловіка 15 доз "важкого" наркотику та понад 3 тис. доларів. Сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

"Наркозбувальник використовував високий рівень конспірації та старанно "замітав" сліди, тому викрити його було дуже непросто. З клієнтами він домовлявся через смс-повідомлення, а кокаїн зберігав у спеціально облаштованій схованці в стіні у власному помешканні,"- повідомив заступник начальника ГУНП в Херсонській області Микола Цап.

Повідомляється, що оперативники вилучили 15 грам кокаїну, розфасованого по дозах, та понад 3 тис. доларів, отриманих від злочинної діяльності. Вилучені речові докази направлені на дослідження.

Фото: вилучені наркотики та кошти

Також оперативники встановлюють канал надходження наркотиків, відпрацьовують зв’язки чоловіка.

Сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в сумі 352 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вчора у Києві поліцейські затримали двох організаторів нарколабораторії.