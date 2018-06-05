У Києві затримали двох організаторів нарколабораторії

Це - 27-річний і 26-річний мешканці Київщини

У Києві поліцейські затримали двох організаторів нарколабораторії. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у місті Києві.

Як повідомляється, у ході реалізації оперативної інформації щодо незаконного виготовлення психотропних речовин слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності затримали організатора нарколабораторії та його спільника.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко повідомляє, що в орендованому приватному будинку зловмисники обладнали лабораторію з виготовлення наркотиків.

"Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 100 грамів амфетаміну, прекурсори, обладнання для виготовлення наркотиків та 50 набоїв. Вартість вилученого, за цінами "чорного" ринку, становить близько 100 тис. гривень. Зловмисників затримали, це - 27-річний і 26-річний мешканці Київщини", - розповів правоохоронець.

Фото: вилучені психотропи

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та частиною першою ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Зараз призначені необхідні експертизи, після проведення яких буде відповідно кваліфіковано та вирішено питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину і обрання міри запобіжного заходу", - додав Владислав Іщенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці викрили заступника директора однієї зі столичних гімназій, який обґрунтовано підозрюється у підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів.