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В Херсоне на взятке задержали депутата облсовета: вымогал деньги за "спокойный" бизнес

Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области на взятке задержали депутата областного совета. Он требовал деньги у местного предпринимателя за ведение "спокойного" бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, депутат областного совета создавал искусственные препятствия в деятельности местного предпринимателя. Он требовал 27 тысяч долларов за решение этих проблем. Речь идет о содействии снятию ареста, который был наложен на административное здание и отзыв намеренно поданных исков к этому обществу.

"Сейчас проводятся обыски по месту жительства депутата. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - пишет пресс-служба.

Согласно статье 189 Уголовного кодекса Украины, высшая мера наказания предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: в Херсоне на взятке задержали депутата облсовета (фото gp.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно до 7 лет лишения свободы, был осужден депутат, который требовал взятку в размере 50 тысяч долларов.

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Херсонская область