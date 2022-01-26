В Херсоне на взятке задержали депутата облсовета: вымогал деньги за "спокойный" бизнес

Согласно данным следствия, депутат областного совета создавал искусственные препятствия в деятельности местного предпринимателя. Он требовал 27 тысяч долларов за решение этих проблем. Речь идет о содействии снятию ареста, который был наложен на административное здание и отзыв намеренно поданных исков к этому обществу.

"Сейчас проводятся обыски по месту жительства депутата. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - пишет пресс-служба.

Согласно статье 189 Уголовного кодекса Украины, высшая мера наказания предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: в Херсоне на взятке задержали депутата облсовета (фото gp.gov.ua)