У Херсоні на хабарі затримали депутата облради: вимагав гроші за "спокійний" бізнес

Згідно з даними слідства, депутат обласної ради створював штучні перешкоди у діяльності місцевого підприємця. Він вимагав 27 тисяч доларів за розв'язання цих проблем. Йдеться про сприяння зняття арешту, який було накладено на адміністративну будівлю та відкликання навмисно поданих позовів до цього товариства.

"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - пише пресслужба.

Відповідно до статті 189 Кримінального кодексу України, найвища міра покарання передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Фото: у Херсоні на хабарі затримали депутата облради (gp.gov.ua)