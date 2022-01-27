В Херсоне вырастут цены на проезд в маршрутках и троллейбусах: когда и на сколько

За соответствующее решение проголосовал 21 член исполкома.

Так, утверждена стоимость проезда в автобусах любой пассажировместимости в пределах Херсона - он составит 8 гривен.

Кроме того, тариф повысится и для пассажиров троллейбусов - стоимость одной поездки будет составлять 6 гривен.

Таким образом, пассажиры маршруток будут ездить по новым ценам с момента подписания решения и его обнародования, которое должно состояться уже в скором времени.

Впрочем, в троллейбусах стоимость проезда подорожает с июля.