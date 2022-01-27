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В Херсоне вырастут цены на проезд в маршрутках и троллейбусах: когда и на сколько

Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне повысят тариф на проезд в общественном транспорте. В частности, речь идет о маршрутках и троллейбусах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания исполнительного комитета Херсонского городского совета.

За соответствующее решение проголосовал 21 член исполкома.

Так, утверждена стоимость проезда в автобусах любой пассажировместимости в пределах Херсона - он составит 8 гривен.

Кроме того, тариф повысится и для пассажиров троллейбусов - стоимость одной поездки будет составлять 6 гривен.

Таким образом, пассажиры маршруток будут ездить по новым ценам с момента подписания решения и его обнародования, которое должно состояться уже в скором времени.

Впрочем, в троллейбусах стоимость проезда подорожает с июля.

Напомним, в Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 до 9 гривен. Цена за билет вырастет уже с 1 февраля.

Добавим, во Львове утвердили новые тарифы для проезда в электротранспорте.

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Херсон