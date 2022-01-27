У Херсоні зростуть ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах: коли та на скільки

За відповідне рішення проголосував 21 член виконкому.

Так, затверджено вартість проїзду в автобусах будь-якої пасажиромісткості у межах Херсону - він становитиме 8 гривень.

Крім того, тариф підвищиться і для пасажирів тролейбусів - вартість однієї поїздки складатиме 6 гривень.

Таким чином, пасажири маршруток їздитимуть за новими цінами з моменту підписання рішення та його оприлюднення, що має відбутися вже згодом.

Втім у тролейбусах вартість проїзду подорожчає з липня.