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У Херсоні зростуть ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах: коли та на скільки

Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні підвищать тариф на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, мова йде про маршрутки та тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання виконавчого комітету Херсонської міської ради.

За відповідне рішення проголосував 21 член виконкому.

Так, затверджено вартість проїзду в автобусах будь-якої пасажиромісткості у межах Херсону - він становитиме 8 гривень.

Крім того, тариф підвищиться і для пасажирів тролейбусів - вартість однієї поїздки складатиме 6 гривень.

Таким чином, пасажири маршруток їздитимуть за новими цінами з моменту підписання рішення та його оприлюднення, що має відбутися вже згодом.

Втім у тролейбусах вартість проїзду подорожчає з липня.

Нагадаємо, в Чернівцях підвищать тариф на проїзд у маршрутках з 7 до 9 гривень. Ціна за квиток зросте вже з 1 лютого.

Додамо, у Львові затвердили нові тарифи для проїзду в електротранспорті.

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Херсон