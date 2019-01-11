В Киеве неизвестные заблокировали офис Нацполиции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас задержаны 10 активистов

В Киеве группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Facebook.

Как отмечается, неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, а следовательно десять человек доставили в управление полиции. В настоящее время ситуация возле офисного помещения спокойна.

Сообщается, что конфликт произошел в офисе на улице Большой Васильковской, где арендует помещение одно из подразделений Нацполиции. Когда на вызов прибыли правоохранители, выяснилось, что группа неизвестных пыталась блокировать работу сотрудников и не допускала их до рабочих мест. Десятерых активных участников события доставили в управление полиции для оказания объяснений.

Для установления всех обстоятельств происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Одного мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проводится тщательная проверка для выяснения причины конфликта, установления всех участников и предоставления их действиям правовой оценки.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Печерском районе Киева произошла стрельба. На улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве был ранен полицейский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровно во время задержания правонарушителя травмы получили трое патрульных полицейских.